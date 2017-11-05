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Хасанби Биджиев: обидно, что не выигрываем дома

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (2:4) в ФНЛ.

"В первом тайме играли плохо. Дали сопернику фору, получив гол. Соперник почувствовал уверенность, диктовал свои условия. Второй мяч – это грубая ошибка в обороне. В перерыве внесли коррективы и игра поменялась. Стали больше атаковать, но пропустили еще один гол. Но мы сумели забить два гола, рисковали и получили четвертый гол. Раз проиграли, значит, играли не лучшим образом. Обидно, что не выигрываем дома", - цитирует Биджиева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Авангард Крылья Советов
Сегодня, 10:35
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