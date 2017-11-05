Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
10:19
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (5)
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (5)
Евгений Калешин: у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч
Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал ничью в матче против "Волгаря" (1:1).
"Матч был напряженным. Результат, наверное, все же закономерный, потому что и у соперника были неплохие подходы, и у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч. К сожалению, второй, такой нужный, мяч мы забить не смогли", - цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.
"Матч был напряженным. Результат, наверное, все же закономерный, потому что и у соперника были неплохие подходы, и у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч. К сожалению, второй, такой нужный, мяч мы забить не смогли", - цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.