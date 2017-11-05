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Евгений Калешин: у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал ничью в матче против "Волгаря" (1:1).

"Матч был напряженным. Результат, наверное, все же закономерный, потому что и у соперника были неплохие подходы, и у нас были моменты для того, чтобы вырвать этот матч. К сожалению, второй, такой нужный, мяч мы забить не смогли", - цитирует Калешина пресс-служба ФНЛ.
Теги: Калешин Кубань Волгарь
Сегодня, 16:24
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