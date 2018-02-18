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Пресс-атташе "Факела": переговоры с Лебеденко ведутся, но контракт не подписан

Пресс-атташе "Факела" Сергей Постников опроверг информацию о том, что воронежский клуб подписал контракт с форвардом Игорем Лебеденко.

"Контракт с Лебеденко ещё не подписан. Вероятность перехода этого игрока существует, у "Факела" есть заинтересованность в футболисте. Переговоры с Лебеденко находятся в стадии рассмотрения условий контракта", - цитирует Постникова "Чемпионат.сом".
Теги: Лебеденко Факел
Вчера, 21:41
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