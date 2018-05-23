"Спартак-2" выйдет из отпуска 9 июня

Тренерский штаб "Спартака-2" определился с планами подготовки к новому сезону. Команда вернется из отпуска 9 июня. Затем у спартаковцев запланирован медосмотр. А с 11 июня игроки начнут тренировочный процесс.Подготовка к новому сезону будет проходить на подмосковной базе в Тарасовке и на полях Академии "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках. У команды Дмитрия Гунько запланированы пять контрольных матчей: 20, 26 и 29 июня, а также 3 и 10 июля. Соперники "Спартака-2" определятся позднее.