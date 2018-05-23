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"Спартак-2" выйдет из отпуска 9 июня

Тренерский штаб "Спартака-2" определился с планами подготовки к новому сезону. Команда вернется из отпуска 9 июня. Затем у спартаковцев запланирован медосмотр. А с 11 июня игроки начнут тренировочный процесс.

Подготовка к новому сезону будет проходить на подмосковной базе в Тарасовке и на полях Академии "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках. У команды Дмитрия Гунько запланированы пять контрольных матчей: 20, 26 и 29 июня, а также 3 и 10 июля. Соперники "Спартака-2" определятся позднее.

ФНЛ
Теги: Спартак-2
Сегодня, 21:26
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№2 Написал: LLM (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Этим можно было бы вообще не отдыхать...


Этим бы еще и главного тренера бы поменять.
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Этим можно было бы вообще не отдыхать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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