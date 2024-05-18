"В этом сезоне результаты "Зенита" не так очевидны, как в предыдущих. Но списывать клуб со счетов, думаю, преждевременно. В футболе бывают периоды спада и подъема. "Зенит" - клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом. Выход в финал Кубка России, и учитывая, что «Зенит» не играл в финале Кубка с 2020 года, – хороший результат. Борьба за чемпионство в РПЛ еще не окончена, так что у "Зенита" есть все шансы исправить ситуацию", - цитирует Малафеев "СЭ".
"Зенит" одержал победу над ЦСКА в двухматчевом противостоянии в рамках финала Пути РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России. Оба матча завершились вничью (1:1 и 0:0), а в серии пенальти точнее оказались "сине-бело-голубые". Соперником "Зенита" по суперфиналу станет калининградская "Балтика", которая в финале Пути регионов одолела "Спартак" (1:0).
В чемпионате России "Зенит" упустил лидерство за два тура до конца сезона из-за поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре. В активе подопечных Сергея Семака 51 очко в 28-ми матчах. "Динамо" набрало 53 очка и опережает "Зенит" на 2 очка. В рамках 29-го тура РПЛ "Динамо" примет "Крылья Советов", а "Зенит" сыграет на выезде с "Ахматом".
В заключительном туре "Зенит" примет на своем поле "Ростов". "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром". "Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" набрали 70 очков по итогам 30-ти туров. Отрыв от ЦСКА, занявшего второе место, тогда составил 12 очков.
Малафеев: "Зенит" - клуб с огромным потенциалом, опытом, сильным составом, есть все шансы исправить ситуацию
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев оценил выступления "сине-бело-голубых" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"