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Игорь Колыванов останется главным тренером "Торпедо"

Игорь Колыванов будет главным тренером московского "Торпедо" и в следующем сезоне.

"Мы продлим сотрудничество с Колывановым. На предстоящий сезон перед Игорем Владимировичем будет поставлена задача выйти в ФНЛ. Полностью ему доверяем и считаем, что ему по силам выполнить эту задачу", - цитирует президента "Торпедо" Романа Авдеева СЭ

50-летний Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года. В чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" московская команда заняла шестое место, отстав от лидера – "Арарата" – на 21 очко.
Теги: Колыванов Торпедо
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