Игорь Колыванов останется главным тренером "Торпедо"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4157
|LIVERPOOL FC
|2532
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119376
|Мировые трансферы
|329
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|68
|Отдых в Крыму.
|180
|Баги сайта и форума
|551
|Зенит
|104590
Опрос:
Как сыграет Россия с Австрией?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
Гендиректор академии "Ахмата": через пять лет состав "Ахмат" будет состоять из воспитанников академии (2)
10:23
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
Бывший гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе претендует на пост спортивного директора "Балтики" (1)
03:31
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
СМИ: только "Шахтер" и киевское "Динамо" не участвовали в договорных матчах в чемпионате Украины (6)
Вчера, 23:44
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини (3)
Вчера, 23:35
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
"Рубин" обсудит приглашение Рыжикова и Карадениза в тренерский штаб, когда они получат лицензию
Вчера, 23:24
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Фабиньо стал игроком "Ливерпуля"
Вчера, 23:12
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (45)
Сергей Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник (45)
Вчера, 23:02
СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака" (11)
СМИ: Антон Швец - главная цель "Спартака" (11)
Вчера, 22:36
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
"Рубин" не сможет позволить себе выкупить Попова у "Спартака" (7)
Вчера, 22:21
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит" (20)
Игорь Колыванов останется главным тренером "Торпедо"
Игорь Колыванов будет главным тренером московского "Торпедо" и в следующем сезоне.
"Мы продлим сотрудничество с Колывановым. На предстоящий сезон перед Игорем Владимировичем будет поставлена задача выйти в ФНЛ. Полностью ему доверяем и считаем, что ему по силам выполнить эту задачу", - цитирует президента "Торпедо" Романа Авдеева СЭ
50-летний Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года. В чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" московская команда заняла шестое место, отстав от лидера – "Арарата" – на 21 очко.
"Мы продлим сотрудничество с Колывановым. На предстоящий сезон перед Игорем Владимировичем будет поставлена задача выйти в ФНЛ. Полностью ему доверяем и считаем, что ему по силам выполнить эту задачу", - цитирует президента "Торпедо" Романа Авдеева СЭ
50-летний Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года. В чемпионате ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр" московская команда заняла шестое место, отстав от лидера – "Арарата" – на 21 очко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.