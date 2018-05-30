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Иван Конев: "Кубань" пока не может погасить долги
"Кубань" накопила большие долги по спортивным контрактам, которые мешают клубу получить лицензию РФС для участия в следующем сезоне ФНЛ и которые не имеет возможности погасить. Об этом сообщил временный управляющий, назначенный судом в рамках дела о банкротстве клуба, Иван Конев.
"По положениям Российского футбольного союза, размер обязательств по заключенным клубом соглашениям значителен и не позволяет ему получить лицензию. Об источниках финансирования, которые могли бы покрыть эти обязательства, мне также неизвестно", - цитирует Конева ТАСС
Он добавил, что точная сумма спортивных долгов сейчас уточняется. В целом размер задолженности по зарплатам, налоговым выплатам, банковским займам и другим обязательствам по итогам бухгалтерского баланса в 2017 году составлял около 2,8 млрд рублей.
"Клуб может получить лицензию, если погасит свои именно спортивные долги - например, задолженность перед другими клубами за трансфер, долги перед футболистами; гасить все долги кредиторов для получения лицензии необязательно. Но так как введена процедура наблюдения (в рамках дела о банкротстве клуба - прим.), то закрывать долги перед одними кредиторами, а перед другими не закрывать - это будет нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов, и сделать так нельзя", - пояснил Конев.
"По положениям Российского футбольного союза, размер обязательств по заключенным клубом соглашениям значителен и не позволяет ему получить лицензию. Об источниках финансирования, которые могли бы покрыть эти обязательства, мне также неизвестно", - цитирует Конева ТАСС
Он добавил, что точная сумма спортивных долгов сейчас уточняется. В целом размер задолженности по зарплатам, налоговым выплатам, банковским займам и другим обязательствам по итогам бухгалтерского баланса в 2017 году составлял около 2,8 млрд рублей.
"Клуб может получить лицензию, если погасит свои именно спортивные долги - например, задолженность перед другими клубами за трансфер, долги перед футболистами; гасить все долги кредиторов для получения лицензии необязательно. Но так как введена процедура наблюдения (в рамках дела о банкротстве клуба - прим.), то закрывать долги перед одними кредиторами, а перед другими не закрывать - это будет нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов, и сделать так нельзя", - пояснил Конев.
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