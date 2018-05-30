Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119428
Политика и события в стране и мире 4191
Зенит 104635
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Конев: "Кубань" пока не может погасить долги

"Кубань" накопила большие долги по спортивным контрактам, которые мешают клубу получить лицензию РФС для участия в следующем сезоне ФНЛ и которые не имеет возможности погасить. Об этом сообщил временный управляющий, назначенный судом в рамках дела о банкротстве клуба, Иван Конев.

"По положениям Российского футбольного союза, размер обязательств по заключенным клубом соглашениям значителен и не позволяет ему получить лицензию. Об источниках финансирования, которые могли бы покрыть эти обязательства, мне также неизвестно", - цитирует Конева ТАСС

Он добавил, что точная сумма спортивных долгов сейчас уточняется. В целом размер задолженности по зарплатам, налоговым выплатам, банковским займам и другим обязательствам по итогам бухгалтерского баланса в 2017 году составлял около 2,8 млрд рублей.

"Клуб может получить лицензию, если погасит свои именно спортивные долги - например, задолженность перед другими клубами за трансфер, долги перед футболистами; гасить все долги кредиторов для получения лицензии необязательно. Но так как введена процедура наблюдения (в рамках дела о банкротстве клуба - прим.), то закрывать долги перед одними кредиторами, а перед другими не закрывать - это будет нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов, и сделать так нельзя", - пояснил Конев.
Теги: Кубань
Сегодня, 16:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вместе с Тосно получать лицензию ПФЛ? Не дадут ни Тосно ни Кубани. Как и Тосно будете обращаться к Путину?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.