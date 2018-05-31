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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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20:05
В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
В Мосгордуме уверены, что в Москве не будет случаев проявления любой дискриминации во время ЧМ-2018
15:59
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе (1)
Анатолий Бышовец: у сборной России есть возможности и резервы, чтобы добиться результата в первом матче в подгруппе (1)
14:31
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
Алексей Сорокин: жителям городов, где пройдет ЧМ, надо смириться с некоторыми ограничениями (1)
11:46
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
Необычная схема, тусклый Смолов и провал молодой полузащиты. Печальные итоги вчерашнего матча с Австрией (13)
Роберт Евдокимов рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в "Роторе"
Главный тренер "Ротора-Волгоград" Роберт Евдокимов озвучил состав тренерского штаба. В него вошли Арнольд Слабодич, Валерий Бурлаченко, Павел Могилевский, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер по физподготовке Роман Гагауз. Слабодич и Бурлаченко ранее работали с Евдокимовым в "Газовике", а Могилевский, Пчелинцев и Гагауз входили в тренерский штаб прежнего наставника - Сергея Павлова.
Первый сбор у волжан пройдет в Абрау-Дюрсо.
ФНЛ
Первый сбор у волжан пройдет в Абрау-Дюрсо.
ФНЛ
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