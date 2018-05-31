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Роберт Евдокимов рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в "Роторе"

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Роберт Евдокимов озвучил состав тренерского штаба. В него вошли Арнольд Слабодич, Валерий Бурлаченко, Павел Могилевский, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер по физподготовке Роман Гагауз. Слабодич и Бурлаченко ранее работали с Евдокимовым в "Газовике", а Могилевский, Пчелинцев и Гагауз входили в тренерский штаб прежнего наставника - Сергея Павлова.

Первый сбор у волжан пройдет в Абрау-Дюрсо.

ФНЛ
Теги: Евдокимов Ротор
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