Роберт Евдокимов рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в "Роторе"

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Роберт Евдокимов озвучил состав тренерского штаба. В него вошли Арнольд Слабодич, Валерий Бурлаченко, Павел Могилевский, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер по физподготовке Роман Гагауз. Слабодич и Бурлаченко ранее работали с Евдокимовым в "Газовике", а Могилевский, Пчелинцев и Гагауз входили в тренерский штаб прежнего наставника - Сергея Павлова.Первый сбор у волжан пройдет в Абрау-Дюрсо.