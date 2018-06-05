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Павел Погребняк: будем работать, чтобы перед Новым годом сыграть

Нападающий Павел Погребняк рассказал о своем восстановлении после травмы.

- Как проходит ваше восстановление?

- Есть положительная динамика. Но все равно пока продолжаю ходить на костылях, ведь травма очень серьезная. Однако все идет по плану, заживает. Будем работать, чтобы побыстрее вернуться в строй и уже перед Новым годом сыграть. В последних турах первой части с сезона я планирую уже выйти на поле.

- То есть должны поправиться в течение 6-7 месяцев?

- Срок восстановления примерно такой. Но надеюсь, что все пройдет даже быстрее.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погребняк Тосно
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