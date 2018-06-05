Павел Погребняк: будем работать, чтобы перед Новым годом сыграть

Нападающий Павел Погребняк рассказал о своем восстановлении после травмы.- Есть положительная динамика. Но все равно пока продолжаю ходить на костылях, ведь травма очень серьезная. Однако все идет по плану, заживает. Будем работать, чтобы побыстрее вернуться в строй и уже перед Новым годом сыграть. В последних турах первой части с сезона я планирую уже выйти на поле.- Срок восстановления примерно такой. Но надеюсь, что все пройдет даже быстрее.