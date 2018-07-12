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Замгубернатора: "Нижний Новгород" должен войти в четверку лучших в ФНЛ

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о задаче "Нижнего Новгорода", который накануне возглавил Дмитрий Черышев.

"Мы ставим задачу перед клубом — войти в четверку лучших команд первенства ФНЛ. Нам бы хотелось, чтобы "Нижний Новгород" двигал наш футбол в новом направлении. Инфраструктура у клуба хорошая", — сказал Сватковский.

ТАСС
Сегодня, 15:40
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