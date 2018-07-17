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"Зенит-2" уступил "Тамбову", "Тюмень" разгромила "Балтику"

"Зенит-2" проиграл "Тамбову" в матче первого тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

1 тур

Стадион: Петровский МСА (Санкт-Петербург, Россия)

"Зенит-2" – "Тамбов" 1:2

Голы: Чернышов, 12, Аппаев, 87, Иванов, 90

"Зенит-2": Гойло, Зуев (Казаков, 64), Рукас, Синяк (Молчан, 82), Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Мусаев (Иванов, 82), Прудников (Бачинский, 65), Воробьёв, Макеев

"Тамбов": Вавилин, Гарбуз, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Галиулин, Чернышов, Мурнин (Чуперка, 84), Кашчелан, Себай (Часовских, 78), Мамтов (Аппаев, 63)

"Тюмень" – "Балтика" 4:1

Голы: Малоян, 6, Вотинов, 42, 44, Дядюн, 49, Вотинов, 62

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Шакуро, Хайманов, Коронов, Теленков, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян

"Балтика": Помазан, Каленкович, Буйволов, Ходжаниязов, Таказов (Крючков, 46), Касаев, Дзаламидзе, Шешуков (Тишкин, 46), Пугин, Торбинский, Дядюн

Предупреждения: Торбинский, 31, Буйволов, 66
Теги: Зенит-2 Тамбов Тюмень Балтика
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ндаа... у Непомнящего , первый блин комом..и большой ком..Неожиданно...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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