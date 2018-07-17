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"Зенит-2" уступил "Тамбову", "Тюмень" разгромила "Балтику"
"Зенит-2" проиграл "Тамбову" в матче первого тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
1 тур
Стадион: Петровский МСА (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит-2" – "Тамбов" 1:2
Голы: Чернышов, 12, Аппаев, 87, Иванов, 90
"Зенит-2": Гойло, Зуев (Казаков, 64), Рукас, Синяк (Молчан, 82), Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Мусаев (Иванов, 82), Прудников (Бачинский, 65), Воробьёв, Макеев
"Тамбов": Вавилин, Гарбуз, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Галиулин, Чернышов, Мурнин (Чуперка, 84), Кашчелан, Себай (Часовских, 78), Мамтов (Аппаев, 63)
"Тюмень" – "Балтика" 4:1
Голы: Малоян, 6, Вотинов, 42, 44, Дядюн, 49, Вотинов, 62
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Шакуро, Хайманов, Коронов, Теленков, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян
"Балтика": Помазан, Каленкович, Буйволов, Ходжаниязов, Таказов (Крючков, 46), Касаев, Дзаламидзе, Шешуков (Тишкин, 46), Пугин, Торбинский, Дядюн
Предупреждения: Торбинский, 31, Буйволов, 66
ФНЛ
1 тур
Стадион: Петровский МСА (Санкт-Петербург, Россия)
"Зенит-2" – "Тамбов" 1:2
Голы: Чернышов, 12, Аппаев, 87, Иванов, 90
"Зенит-2": Гойло, Зуев (Казаков, 64), Рукас, Синяк (Молчан, 82), Бугриев, Пенчиков, Плетнев, Мусаев (Иванов, 82), Прудников (Бачинский, 65), Воробьёв, Макеев
"Тамбов": Вавилин, Гарбуз, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Галиулин, Чернышов, Мурнин (Чуперка, 84), Кашчелан, Себай (Часовских, 78), Мамтов (Аппаев, 63)
"Тюмень" – "Балтика" 4:1
Голы: Малоян, 6, Вотинов, 42, 44, Дядюн, 49, Вотинов, 62
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Шакуро, Хайманов, Коронов, Теленков, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян
"Балтика": Помазан, Каленкович, Буйволов, Ходжаниязов, Таказов (Крючков, 46), Касаев, Дзаламидзе, Шешуков (Тишкин, 46), Пугин, Торбинский, Дядюн
Предупреждения: Торбинский, 31, Буйволов, 66
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