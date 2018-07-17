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"Мордовия" и "Нижний Новгород" забили друг другу по два мяча

ФНЛ

1 тур

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия)

"Мордовия" – "Нижний Новгород" 2:2

Голы: Симанов, 13, Обухов, 28, Хайруллов, 79, Адаев, 87

"Мордовия": Шебанов, Багаев, Ятченко, Сухарев, Климов, Поярков, Киреев (Адаев, 85), Мухаметшин (Маркин, 82), Петров, Мухаметшин, Обухов (Соболев, 90)

"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Федорив, Абрамов, Хайруллов, Фомин, Симанов (Игнатович, 68), Аюпов, Чирьяк (Хрипков, 81), Спэтару (Скворцов, 57), Делькин (Сергеев, 90)

Предупреждения: Симанов, 51
Теги: Мордовия Нижний Новгород
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