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Директор "Ротора": на первый домашний матч клуба уже продано более 10 тыс билетов

Директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что стадион "Волгоград-Арена" готов к первой домашней игре команды в рамках ФНЛ.

"Стадион к проведению матча готов, продано уже более 10 тыс билетов на него, ожидаем, что будет больше, потому что многие покупают билеты прямо в день матча.

По всей стране сейчас после чемпионата мира по футболу ожидается бум посещений футбольных матчей, тяжело спрогнозировать среднюю посещаемость матчей.

Мы бы хотели продать все 45 тысяч, но надо учитывать, что после первых матчей после ЧМ все-таки наплыв болельщиков на 10–20% уменьшится", — цитирует Рекечинского ТАСС
Теги: Ротор
Сегодня, 15:19
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№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)

А где играть будут?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)

на первый матч придет тысяч 20 -проиграете, следующий 15 - проигрыш и к осени будет по 3-5 тысяч ходить cold_sweat
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
10 000 человек продано?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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