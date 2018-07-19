Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (4)
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (4)
14:53
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
12:46
Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро (28)
Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро (28)
12:35
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (15)
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (15)
09:51
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (17)
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (17)
Вчера, 23:43
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Вчера, 23:19
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Вчера, 22:53
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (8)
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (8)
Директор "Ротора": на первый домашний матч клуба уже продано более 10 тыс билетов
Директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что стадион "Волгоград-Арена" готов к первой домашней игре команды в рамках ФНЛ.
"Стадион к проведению матча готов, продано уже более 10 тыс билетов на него, ожидаем, что будет больше, потому что многие покупают билеты прямо в день матча.
По всей стране сейчас после чемпионата мира по футболу ожидается бум посещений футбольных матчей, тяжело спрогнозировать среднюю посещаемость матчей.
Мы бы хотели продать все 45 тысяч, но надо учитывать, что после первых матчей после ЧМ все-таки наплыв болельщиков на 10–20% уменьшится", — цитирует Рекечинского ТАСС
"Стадион к проведению матча готов, продано уже более 10 тыс билетов на него, ожидаем, что будет больше, потому что многие покупают билеты прямо в день матча.
По всей стране сейчас после чемпионата мира по футболу ожидается бум посещений футбольных матчей, тяжело спрогнозировать среднюю посещаемость матчей.
Мы бы хотели продать все 45 тысяч, но надо учитывать, что после первых матчей после ЧМ все-таки наплыв болельщиков на 10–20% уменьшится", — цитирует Рекечинского ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.