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Волонтеры ЧМ будут работать на первом матче ФНЛ на "Волгоград-Арене"

Городские волонтеры, работавшие с гостями чемпионата мира в Волгограде, будут задействованы во время первого домашнего матча "Ротора" в рамках ФНЛ в этом сезоне 22 июля с "Лучом" из Владивостока. Об этом ТАСС рассказал директор волгоградской команды Андрей Рекечинский.

"Волонтеры, участвующие в обеспечении ЧМ, обязательно будут задействованы на первом домашнем матче "Ротора" 22 июля на "Волгоград-Арене". Мы с ними работаем в полном контакте и взаимодействии. Думаю, люди еще не разобрались, первый матч все-таки, волонтеры будут присутствовать, помогать в навигации, отвечать на какие-то вопросы", - сказал Рекечинский.
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