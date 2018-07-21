A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о стадионах чемпионата мира, на которых могут проводить матчи клубы лиги.

"Все пять клубов ФНЛ из городов, принимавших матчи чемпионата мира, хотят играть на новых стадионах. Пока есть проблемы технического характера, которые связаны с правами собственности на стадионы и порядком передачи этих прав. Однако эти проблемы должны быть решены буквально в ближайшие часы, а не дни.

Во всяком случае, в воскресенье и "Нижний Новгород", и "Ротор", и "Балтика" должны сыграть на новых аренах. Что касается "Сочи", то, возможно, ближайшие матч-два им придется провести на стадионе имени Метревели, но в дальнейшем команда также будет выступать на стадионе "Фишт".

Ну а "Мордовия" свою первую в новом сезоне встречу на новой арене уже провела, собрав на игре с "Нижним Новгородом" более 26 тысяч зрителей", - сказал Ефремов.

ФНЛ
Теги: Ротор Балтика Мордовия Нижний Новгород Сочи
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.