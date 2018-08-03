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"КАМАЗ" победил "Челябинск"

Состоялись матчи первенства ПФЛ зоны "Урал-Приволжье".

ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

3-й тур

"Носта" (Новотроицк) - "Уфа-2" (Уфа) - 4:0

Голы: Яркин, 36 (1:0). Яркин, 48 (2:0). Савин, 73 (3:0). Журавлев, 90 (4:0).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Зенит Иж" (Ижевск) - 2:0

Голы: Маскаев, 53 (1:0). Маскаев, 66 (2:0).

"Торпедо". "Челябинск" (Челябинск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:1

Гол: Газданов, 33 (0:1).
Сегодня, 20:18
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