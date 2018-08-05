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Матч ФНЛ в Волгограде посетили 25 тысяч зрителей, в Нижнем Новгороде - 15 тысяч

В 4-м туре ФНЛ на стадионах, построенных к ЧМ-2018, состоялись две игры. "Нижний Новгород" победил "Чертаново" (2:1), "Ротор" в Волгограде сыграл вничью с "Сочи" (1:1).

На матч в Нижнем Новгороде пришли 14 915 зрителей, на встречу в Волгограде - 25 725 человек.
Сегодня, 09:26
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(1)
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zloy
по нисходящей

Либо отцепились те 5 тысяч, которые приходили на стадион посмотреть. Время покажет.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: zloy (Сегодня, 09:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
по нисходящей
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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