Матч ФНЛ в Волгограде посетили 25 тысяч зрителей, в Нижнем Новгороде - 15 тысяч

В 4-м туре ФНЛ на стадионах, построенных к ЧМ-2018, состоялись две игры. "Нижний Новгород" победил "Чертаново" (2:1), "Ротор" в Волгограде сыграл вничью с "Сочи" (1:1).На матч в Нижнем Новгороде пришли 14 915 зрителей, на встречу в Волгограде - 25 725 человек.