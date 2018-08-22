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"Нижний Новгород" обыграл "Челябинск" в Кубке России

"Нижний Новгород" с минимальным счетом обыграл "Челябинск" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка России.

Кубок России

1/32 финала

"Челябинск" - "Нижний Новгород" - 0:1

Гол: Спэтару, 61 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Игнатьев (Челябинск), 75
Теги: Нижний Новгород
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