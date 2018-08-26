Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ

В центральном матче тура "Краснодар-2" сыграл вничью с "Томью", но продолжил лидировать в ФНЛ. В спину дышат "Тамбов" и "Спартак-2", хотя молодым пацанам вроде комфортно. Все самое интересное из мира ФНЛ - в нашем обзореНе так давно в таком формате команда Пикущака играла с "Тюменью" после удалений в составе каждого коллектива. Сегодня арбитр снова решил зажечь и основательно посадил "Краснодар-2" и "Томь" на свой свисток. Сначала был удален гениальный Казаев, а затем Черников. Поскольку у "Краснодара-2" опыта в таком формате игры побольше, то на 43-й минуте отличился... Конечно же, Даниил Уткин. Лучший игрок ФНЛ прямо сейчас, это уже без вариантов. После перерыва Баскакову удалось вновь наладить продвижение мяча через центр поля (без Казаева команда в этом компоненте заметно просела), итогом стал гол Кузьмичева. Причем "Томь" продолжила давить и имела все шансы на второй гол, но с наводкой у футболистов были какие-то проблемы. Боевая ничья, которая, вроде как, никому не выгодна.Команда Рустема Хузина уже успела сыграть со "СКА-Хабаровск" на неделе в Кубке России, и эта встреча вышла достаточно скандальной. Судья сделал все для победы новой команды Вадима Евсеева, а Хузин на пресс-конференции не смог сдержать эмоции и позволил себе сматериться. Так что "Луч" сегодня был очень заряжен на победу, тем более статус дальневосточного дерби никто не отменял. Но, к сожалению для Хузина и болельщиков "Луча", класс у хабаровчан сейчас повыше, так что на протяжении всей игры "Луч" больше оборонялся. Причем достаточно грамотно. Наверное, это очко можно считать успехом. Хузин обещал, что "искры будут лететь". Ну да, в обороне гости иногда даже геройствовали. Статистика ударов 8:2 в пользу "СКА-Хабаровск" как бы все говорит о характере игры. Итогом стала нулевая ничья.Да, в "Тюмени" Хасан Мамтов провел, наверное, лучшие годы своей карьеры. Потом была попытка покорить РПЛ вместе с "Анжи", но в итоге Мамтов вернулся в ФНЛ, где остается одним из лучших форвардов чемпионата. В свои 34 года Хасан может дать фору многим молодым коллегам. "Тюмень" сразу же словила вьетнамский флэшбек - уже на 1-й минуте Мамтов поразил ворота Обухова после ошибки Козлова. Девять минут спустя Мамтов отвлек на себя внимание защитников после подачи с фланга, оставив в одиночестве Чернышова, который сделал счет 2:0 в пользу "Тамбова". Хозяевам удалось быстро вернуться в игру - серия атак закончилась голом Вотинова. А после перерыва "Тюмень" тупо встала. Под самый занавес встречи третий гол "Тамбова" забил все тот же Чернышов (а атаку с фланга начал, конечно же, Мамтов). "Тюмень" с каждым матчем играет все хуже и хуже, а "Тамбов" на классе раскатал соперника и продолжает идти в топе таблицы.Репетиция перед матчами основных команд? Вряд ли, но вот "Зенит-2" просто отвратительно идет по сезону. Восемь поражений подряд. Так что поболеем за новые рекорды питерской молодежи. А вот красно-белые имеют шанс в скором времени залететь на первую строчку в таблице. В первом тайме игра команд была достаточно равной, "Зенит-2" даже имел моменты, хотя и пропустил гол от Пантелеева, но после перерыва игра у команды Горшкова распалась на атомы. Итогом этого распада стали голы Руденко и Тиуба. Кстати, отметим дебют сенегальца. Всего три дня назад подписал контракт с клубом и в первом же матче забил гол.Да, молодые ребята слегка забуксовали, но сумели в блестящем стиле обыграть на выезде "Мордовию". Матч получился сочным - 14:13 по ударам в пользу "Чертаново", например. То есть, команды с удовольствием шли в атаку. Больше выгоды из этого извлек "Чертаново" - в концовке первого тайма отличились Глушенков и Зиньковский (наш любимый Сарвели остался в запасе и вышел только в концовке матча). Во втором тайме "Мордовия" сумела подготовить ответ в виде гола Обухова. Этого оказалось мало даже для спасения.Мда, а казалось в прошлом сезоне, что волгоградскую команду ждет перерождение. Состав "Ротор" собрал солидный, взял опытного Евдокимова, а получается какая-то лажа, если честно. Да и после вылета из Кубка России Евдокимов подал в отставку, а руководство отставку не приняло. Страх и ненависть в Волгограде, в общем. Падение "Ротора" продолжилось домашним поражением от такого же мертвого "Факела". Причем хозяева повели в счете на 3 минуте - отличился Мязин, но сразу же пропустили от Бирюкова. Развязка получилась драматичной - на 96-й минуте в ворота "Ротора" победный гол вколотил вышедший на замену Олег Бабенков. "Ротор" идет в зоне вылета, а вот "Факел" набрал ценнейшие очки и выбрался со дна."Сибирь" дома уступила "Химкам" Шалимова 1:2 и тоже опустилась в зону вылета. Прагматичный "Нижний Новгород" не смог справиться с "Авангардом" и проиграл дома 0:1.А вот "Балтика" постепенно выздоравливает. Команда сумела добиться второй победы подряд - на этот раз калининградцы одолели "Шинник" благодаря голу... Да, один из героев Евро-2008 снова в деле, Торбинский сделал из Станислава Антипина Эдвина Ван Дер Сара. Эх, время...Ну а "Армавир" совсем посыпался и разгромно уступил "Сочи" 0:3. Голами отметились Горбунов, Барсов и Соловьев.