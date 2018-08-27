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Ярослав Денисов: пропущенный гол стал дополнительной мотивацией для игроков "Факела"

После матча между волгоградским "Ротором" и воронежским "Факелом", который завершился волевой победой гостей 1:2, на вопросы журналистов ответил игрок "Факела" Ярослав Денисов:

- Смотрел игру в прямой трансляции, рад что команда одержала победу. Все молодцы, надеюсь, что мы будем подниматься по турнирной таблице с каждым матчем.

- Насколько, по твоему мнению, ранний пропущенный гол уже на 3 минуте повлиял на игру "Факела"?

- Я считаю, что для ребят это была дополнительная мотивация двигаться вперёд. Уже на 19 минуте Миша Бирюков смог сравнять счёт. То есть, достаточно быстро отыгрались. Поэтому считаю, что пропущенный мяч дал своего рода дополнительную мотивацию.

- В итоге волевая победа "Факела" на выезде, на новом стадионе, который принимал ЧМ, при своих для "Ротора" болельщиках. Насколько все эти факторы давят на игроков?

- Я считаю, что в составе нашей команды достаточно опытные и мастеровитые футболисты, которые играли на многих стадионах и имели разносторонний опыт. Поэтому я считаю, что эти факторы на ребят никак не давили. Настрой был как на домашний матч, настрой только на победу. Поэтому не думаю, что эти факторы оказывали какое-либо давление.

- Почему тебя не было в заявке на этот матч, и насколько тяжело или легко смотреть матч, понимая, что ты не можешь в нём участвовать?

- На вопрос почему, к сожалению, я ответить не могу. Этот вопрос скорее, к тренерскому штабу. Матчи нашей команды всегда смотрю с волнением, переживаю за ребят. Переживаю за результат. Очень рад победе своей команды на выездном матче против волгоградского "Ротора".

Rusfootball.info
Теги: Факел Ротор
Сегодня, 12:14
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№1 Написал: kapronovivan (Сегодня, 12:58) #
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