Ярослав Денисов: пропущенный гол стал дополнительной мотивацией для игроков "Факела"

После матча между волгоградским "Ротором" и воронежским "Факелом", который завершился волевой победой гостей 1:2, на вопросы журналистов ответил игрок "Факела" Ярослав Денисов:- Смотрел игру в прямой трансляции, рад что команда одержала победу. Все молодцы, надеюсь, что мы будем подниматься по турнирной таблице с каждым матчем.- Я считаю, что для ребят это была дополнительная мотивация двигаться вперёд. Уже на 19 минуте Миша Бирюков смог сравнять счёт. То есть, достаточно быстро отыгрались. Поэтому считаю, что пропущенный мяч дал своего рода дополнительную мотивацию.- Я считаю, что в составе нашей команды достаточно опытные и мастеровитые футболисты, которые играли на многих стадионах и имели разносторонний опыт. Поэтому я считаю, что эти факторы на ребят никак не давили. Настрой был как на домашний матч, настрой только на победу. Поэтому не думаю, что эти факторы оказывали какое-либо давление.- На вопрос почему, к сожалению, я ответить не могу. Этот вопрос скорее, к тренерскому штабу. Матчи нашей команды всегда смотрю с волнением, переживаю за ребят. Переживаю за результат. Очень рад победе своей команды на выездном матче против волгоградского "Ротора".