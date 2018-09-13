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Александр Сапета подписал контракт с "Нижним Новгородом"

Полузащитник Александр Сапета подписал контракт с "Нижним Новгородом".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Теперь для заявки Сапеты нижегородцы должны получить одобрение Комитета РФС по статусу игроков, заседание которого состоится в пятницу.

"Матч ТВ"
Теги: Сапета Нижний Новгород
Сегодня, 20:48
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Факел»
Это вместо Максимова. А сколько же этот зарплаты попросил то?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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