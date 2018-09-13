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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Сапета подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Полузащитник Александр Сапета подписал контракт с "Нижним Новгородом".
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Теперь для заявки Сапеты нижегородцы должны получить одобрение Комитета РФС по статусу игроков, заседание которого состоится в пятницу.
"Матч ТВ"
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Теперь для заявки Сапеты нижегородцы должны получить одобрение Комитета РФС по статусу игроков, заседание которого состоится в пятницу.
"Матч ТВ"
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