Полузащитник Александр Сапета подписал контракт с "Нижним Новгородом".Соглашение рассчитано до конца сезона.Теперь для заявки Сапеты нижегородцы должны получить одобрение Комитета РФС по статусу игроков, заседание которого состоится в пятницу.