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Александр Точилин отказался возглавить "Балтику"

По информации Матч ТВ, калининградская "Балтика" сделала предложение возглавить команду главному тренеру "Сочи" Александру Точилину.

"Мне звонил гендиректор "Балтики" Лепсая. Конечно, приятно, что ко мне есть интерес, но сейчас я тренер "Сочи". Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.

Так что я отказался от переговоров с калининградцами", - сказал Точилин.

На сегодняшний день главным тренером калининградцев, занимающих 17-е место в первенстве ФНЛ, является Валерий Непомнящий.

Матч ТВ
Теги: Сочи Балтика Точилин Непомнящий
Сегодня, 09:34
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не надо было брать старика приспособленца, выстрелившего один раз с Камеруном и не более, а теперь кувыркайтесь управленцы задроты малохольные.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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