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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Точилин отказался возглавить "Балтику"
По информации Матч ТВ, калининградская "Балтика" сделала предложение возглавить команду главному тренеру "Сочи" Александру Точилину.
"Мне звонил гендиректор "Балтики" Лепсая. Конечно, приятно, что ко мне есть интерес, но сейчас я тренер "Сочи". Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.
Так что я отказался от переговоров с калининградцами", - сказал Точилин.
На сегодняшний день главным тренером калининградцев, занимающих 17-е место в первенстве ФНЛ, является Валерий Непомнящий.
Матч ТВ
"Мне звонил гендиректор "Балтики" Лепсая. Конечно, приятно, что ко мне есть интерес, но сейчас я тренер "Сочи". Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.
Так что я отказался от переговоров с калининградцами", - сказал Точилин.
На сегодняшний день главным тренером калининградцев, занимающих 17-е место в первенстве ФНЛ, является Валерий Непомнящий.
Матч ТВ
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