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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Армавир" обыграл "Спартак-2" в 11-м туре ФНЛ - это их первая победа в этом сезоне
"Спартак-2" потерпел поражение от "Армавира" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Москве на стадионе Академии "Спартак" имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник "Армавира" Никита Безлихотнов, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма "Спартак" сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Владислава Пантелеева. Победу гостям принёс Безлихотнов, оформив дубль на 61-й минуте.
"Спартак-2", набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Армавир" (5) — на 19-й строчке.
Встреча прошла в Москве на стадионе Академии "Спартак" имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник "Армавира" Никита Безлихотнов, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма "Спартак" сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Владислава Пантелеева. Победу гостям принёс Безлихотнов, оформив дубль на 61-й минуте.
"Спартак-2", набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Армавир" (5) — на 19-й строчке.
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