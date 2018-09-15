"Армавир" обыграл "Спартак-2" в 11-м туре ФНЛ - это их первая победа в этом сезоне

"Спартак-2" потерпел поражение от "Армавира" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.Встреча прошла в Москве на стадионе Академии "Спартак" имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.Автором первого гола стал полузащитник "Армавира" Никита Безлихотнов, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма "Спартак" сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Владислава Пантелеева. Победу гостям принёс Безлихотнов, оформив дубль на 61-й минуте."Спартак-2", набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Армавир" (5) — на 19-й строчке.