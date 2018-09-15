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"Армавир" обыграл "Спартак-2" в 11-м туре ФНЛ - это их первая победа в этом сезоне

"Спартак-2" потерпел поражение от "Армавира" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Москве на стадионе Академии "Спартак" имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник "Армавира" Никита Безлихотнов, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма "Спартак" сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Владислава Пантелеева. Победу гостям принёс Безлихотнов, оформив дубль на 61-й минуте.

"Спартак-2", набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Армавир" (5) — на 19-й строчке.
Теги: Армавир Спартак-2
Сегодня, 17:35
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пантелеев , классно штрафные кладет..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Проигрывать аутсайдерам вообще-то фишка Спартака, футбол-Спартак-2,Хоккей продули Динамо Минск ,у которых эта единственная победа, да и основной состав иногда грешит с аутсайдерами.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: командир (Сегодня, 18:05) #
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Цитата: Vlad-ОБЖ 66
не настроились..

А потом расстроились
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:55) #
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online

Vlad-ОБЖ 66,
Непонятно, что там с игроками делают. Если пару лет назад на С-2 было интересно смотреть, то сейчас никакой игры низом, одни неточные дальние забросы. Больше 15 мин на С-2 смотреть невозможно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:44) #
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  •  (1)
online

не настроились..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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