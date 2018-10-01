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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тамбов" поднялся на 1-е место в ФНЛ
В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги "Тамбов" обыграл курский "Авангард" и возглавил турнирную таблицу первенства.
ФНЛ
14 тур
"Тамбов" – "Авангард" К 3:1
Гол: Чистяков, 6, Себаи, 37 (пен.), Рыбин, 59 - Федчук, 16
"Тамбов": Вавилин, Горбатюк (Мищенко, 56), Чистяков, Рыбин, Шляков, Шевчук, Килин (Чернышов, 75), Кашчелан, Чуперка, Кленкин, Себаи (Аппаев, 62)
"Авангард": Чагров, Гоцук, Дашаев, Никитин, Багаев, Акбашев, Альшин (Батютин, 82), Стеклов (Земсков, 66), Трошечкин, Касьян (Коробов, 46), Федчук (Руденко, 77)
Предупреждения: Чистяков, 29, Никитин, 32, Гоцук, 36, Уасьян, 57, Коробов, 73, Трошечкин, 74, Вавилин, 78
ФНЛ
14 тур
"Тамбов" – "Авангард" К 3:1
Гол: Чистяков, 6, Себаи, 37 (пен.), Рыбин, 59 - Федчук, 16
"Тамбов": Вавилин, Горбатюк (Мищенко, 56), Чистяков, Рыбин, Шляков, Шевчук, Килин (Чернышов, 75), Кашчелан, Чуперка, Кленкин, Себаи (Аппаев, 62)
"Авангард": Чагров, Гоцук, Дашаев, Никитин, Багаев, Акбашев, Альшин (Батютин, 82), Стеклов (Земсков, 66), Трошечкин, Касьян (Коробов, 46), Федчук (Руденко, 77)
Предупреждения: Чистяков, 29, Никитин, 32, Гоцук, 36, Уасьян, 57, Коробов, 73, Трошечкин, 74, Вавилин, 78
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