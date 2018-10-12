Бюджет "Урожая" будет увеличен до 200 млн рублей в случае выхода в ФНЛ

Краснодарский "Урожай", являющийся преемником обанкротившейся "Кубани", на данный момент лидирует в южной зоне ПФЛ, опережая "Чайку" на два очка.Клуб собирается серьезно увеличить бюджет в случа выхода в Олимп-ФНЛ, рассказал генеральный директор "Урожая" Иван Хатылев."Основная задача сейчас – выход в ФНЛ. Если мы выполняем задачу, то сумма поддержки будет увеличиваться. Предполагаем, что увеличение составит порядка 200 миллионов рублей. Все уже обговорено с инвесторами", – сказал Хатылев.