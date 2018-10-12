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Бюджет "Урожая" будет увеличен до 200 млн рублей в случае выхода в ФНЛ

Краснодарский "Урожай", являющийся преемником обанкротившейся "Кубани", на данный момент лидирует в южной зоне ПФЛ, опережая "Чайку" на два очка.

Клуб собирается серьезно увеличить бюджет в случа выхода в Олимп-ФНЛ, рассказал генеральный директор "Урожая" Иван Хатылев.

"Основная задача сейчас – выход в ФНЛ. Если мы выполняем задачу, то сумма поддержки будет увеличиваться. Предполагаем, что увеличение составит порядка 200 миллионов рублей. Все уже обговорено с инвесторами", – сказал Хатылев.

ТАСС
Теги: Урожай
Сегодня, 13:16
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#1  Amirovich   (Сегодня, 13:27)
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Болеет за:
«Зенит»
урожая в этом году не будет =(
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
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