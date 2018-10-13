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"Мордовия" и "Химки" поделили очки

В рамках 16-го тура Футбольной национальной лиги "Мордовия" на своём поле встречалась с "Химками".

ФНЛ

16 тур

"Мордовия" – "Химки" 1:1

Голы: Алиев, 6, Киреев, 78

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Лебедев, Сухарев, Климов, Адаев (Мухаметшин, 46), Дворецков, Орлов (Киреев, 46), Петров (Маркин, 70), Обухов, Мухаметшин

"Химки": Хомич, Данилкин, Димидко, Смирнов, Филин, Петрусёв (Корян, 79), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 68), Алиев (Моргунов, 81)

Предупреждения: Петрусёв, 15
Теги: Мордовия Химки
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