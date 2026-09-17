"Ростов" - "Динамо": на каком канале и во сколько смотреть матч 9 тура чемпионата России

Сегодня, 17 сентября, "Ростов" примет на домашнем стадионе московское "Динамо" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:30 по столичному времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
После восьми сыгранных туров ростовчане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, бело-голубые занимают четвертое место с 16 баллами в своем активе.