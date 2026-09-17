В тульском "Арсенале" высказались о возможном подписании Дзюбы

- Состав команды — это прерогатива тренера. Пока в беседах Дмитрий Анатольевич такого желания (пригласить Дзюбу) не высказывал.
Если в ближайшие дни оно появится, мы об этом узнаем. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит, - приводит слова Гриньковского Odds.ru
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года, на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба.
Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее Дзюба выступал за "Зенит", "Локомотив", "Спартак" и ряд других российских клубов - в том числе, за тульский "Арсенал".