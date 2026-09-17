Сегодня, 17 сентября, тольяттинский "Акрон" примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат" в матче девятого тура чемпионата России. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После восьми сыгранных туров тольяттинцы занимают 15 место в турнирной таблице РПЛ с 5 набранными очками, грозненцы располагаются на 10 строчке с 10 баллами в своем активе.
"Акрон" - "Ахмат": где смотреть трансляцию матча 9 тура РПЛ
"Акрон" Тольятти - "Ахмат" Грозный: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"