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"Акрон" - "Ахмат": где смотреть трансляцию матча 9 тура РПЛ

"Акрон" Тольятти - "Ахмат" Грозный: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 9 тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
Сегодня, 17 сентября, тольяттинский "Акрон" примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат" в матче девятого тура чемпионата России. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми сыгранных туров тольяттинцы занимают 15 место в турнирной таблице РПЛ с 5 набранными очками, грозненцы располагаются на 10 строчке с 10 баллами в своем активе.

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