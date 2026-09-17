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Джику - о голе Угальде "Факелу": в какой-то степени повезло

Защитник "Спартака" Александер Джику высказался о голе Манфреда Угальде в ворота "Факела".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, Угальде в какой-то степени повезло в эпизоде с забитым мячом.

- Манфред всегда очень много работает и отрабатывает разные варианты ударов. В том числе выигрывать первые мячи и забивать в одно касание.
Можно сказать, что ему в какой-то степени повезло, но мы также знаем, что это то, на что он способен и то, что он часто делает, - приводит слова Джику "Матч ТВ".

Вчера, 16 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над воронежским "Факелом" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Манфред Угальде, поразивший ворота воронежцев в компенсированное время.

По итогам девяти сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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