Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:15
КраснодарНе начат
Акрон
18:30
АхматНе начат
Ростов
18:30
ДинамоНе начат
Динамо Мх
20:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
17:00
РоторНе начат
Торпедо
19:00
ВелесНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛенинградецНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ОФИ
19:45
ХоффенхаймНе начат
Левски
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Сосьедад
22:00
БорнмутНе начат
Бешикташ
22:00
МарсельНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ЛехНе начат
Лиллестрем
22:00
ТорренсеНе начат
Ювентус
22:00
НЕКНе начат
Селтик
22:00
ФеренцварошНе начат
Виктория П
22:00
ЮнионНе начат

Радченко объяснил, почему "Спартаку" тяжело далась победа над "Факелом"

Экс-форвард "Спартака" Дмитрий Радченко в интервью Rusfootball.info объяснил, почему красно-белые так долго не могли забить "Факелу".
Фото: ФК "Спартак"
- В завершающей стадии не хватало последнего паса и разящего удара. "Спартак" доминировал, подходы были очень хорошие, но "Факел" оборонялся и числом, и умением. С выходом Барко стали играть более разнообразно, он такой же системообразующий, как и Вендел в "Зените".

И, конечно, глупейшее удаление Бордачева помогло москвичам дожать воронежцев. Подсели те, набегались, не хватило до самого конца выдержать. Отметил бы Солари, которому тренер теперь безоговорочно доверяет. Перспектива здесь очень хорошая. Что касается Даку, бывают у форварда такие периоды, что мяч не идет в ворота. По тому же Угальде помним. Албанцу надо пройти адаптацию в команде. Тут все индивидуально.

У меня, скажем, такой "засухи" на новом месте никогда не было. Перешел из "Зенита" в "Спартак" - сразу начал забивать. Когда подписал с "Расингом", тут же красиво "положил" на выезде в Бильбао и победили 2:1. Еще не понимал испанского, не знал, что такое дерби у них серьезное, а на следующий день ощутил себя в Сантандере знаменитым. "Монстро, монстро!" на каждом углу орали. Но прорвет Даку, дело времени, - сказал Радченко.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится