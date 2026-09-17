Радченко объяснил, почему "Спартаку" тяжело далась победа над "Факелом"

- В завершающей стадии не хватало последнего паса и разящего удара. "Спартак" доминировал, подходы были очень хорошие, но "Факел" оборонялся и числом, и умением. С выходом Барко стали играть более разнообразно, он такой же системообразующий, как и Вендел в "Зените".
И, конечно, глупейшее удаление Бордачева помогло москвичам дожать воронежцев. Подсели те, набегались, не хватило до самого конца выдержать. Отметил бы Солари, которому тренер теперь безоговорочно доверяет. Перспектива здесь очень хорошая. Что касается Даку, бывают у форварда такие периоды, что мяч не идет в ворота. По тому же Угальде помним. Албанцу надо пройти адаптацию в команде. Тут все индивидуально.
У меня, скажем, такой "засухи" на новом месте никогда не было. Перешел из "Зенита" в "Спартак" - сразу начал забивать. Когда подписал с "Расингом", тут же красиво "положил" на выезде в Бильбао и победили 2:1. Еще не понимал испанского, не знал, что такое дерби у них серьезное, а на следующий день ощутил себя в Сантандере знаменитым. "Монстро, монстро!" на каждом углу орали. Но прорвет Даку, дело времени, - сказал Радченко.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info