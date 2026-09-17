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Футболист "Зенита" прокомментировал первый вызов в сборную Аргентины

Защитник "Зенита" Роман Вега высказался о вызове в сборную Аргентины.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Веги, он не ожидал, что его вызовут именно сейчас.

- Я невероятно счастлив. Честно скажу, не ожидал его или, если точнее, не ожидал, что это произойдет именно сейчас.

Но это то, о чем я мечтал очень давно, и я представлял себе этот момент. Теперь смогу насладиться им на полную, - приводит слова Веги "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что защитник петербургского "Зенита" Роман Вега включен в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. Ранее он ни разу не выступал за национальную команду Аргентины.

Вега выступает за петербуржцев с лета прошлого года, всего он провел за клуб во всех турнирах 35 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он вызывался в молодежные сборные Аргентины.

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