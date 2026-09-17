Футболист "Зенита" прокомментировал первый вызов в сборную Аргентины

- Я невероятно счастлив. Честно скажу, не ожидал его или, если точнее, не ожидал, что это произойдет именно сейчас.
Но это то, о чем я мечтал очень давно, и я представлял себе этот момент. Теперь смогу насладиться им на полную, - приводит слова Веги "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что защитник петербургского "Зенита" Роман Вега включен в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. Ранее он ни разу не выступал за национальную команду Аргентины.
Вега выступает за петербуржцев с лета прошлого года, всего он провел за клуб во всех турнирах 35 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее он вызывался в молодежные сборные Аргентины.