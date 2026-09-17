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Президент РПЛ Алаев: "Локомотив" вполне способен вернуть себе статус топ-клуба

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем положении "Локомотива".
Фото: РПЛ
По словам Алаева, он не сильно переживает за "Локомотив", потому что верит в руководство и Галактионова.

- В это трансферное окно клуб оказался в сложной ситуации, потерял лидеров, однако и усилился тоже. Мне кажется, ситуация выправляется. Я не сильно переживаю за "Локомотив", верю в руководство клуба, Михаила Галактионова и футболистов.
Думаю, что "Локомотив" вполне способен вернуть себе статус топ-клуба, - приводит слова Алаева "Чемпионат".

Вчера, 16 сентября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Николай Комличенко на 53-й минуте и Амар Рахманович на 67-й минуте.

После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками. Самарцы занимают девятое место в таблице с 11 баллами в своем активе.

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