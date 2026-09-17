Андрей Мостовой: радует, что "Локомотив" сплотился. Когда я приходил, все было немного иначе

Фото: ФК "Локомотив"

Радует, что команда сплотилась. Когда я приходил, немного по-другому всё было. Сейчас начали всей командой бегать и двигаться. Но надо в качестве прибавлять, - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".