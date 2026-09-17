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Андрей Мостовой: радует, что "Локомотив" сплотился. Когда я приходил, все было немного иначе

Вингер "Локомотива" Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Мостового, "Локомотив" сплотился, но нужно прибавлять в качестве.

- Главное, чтобы уверенность в команде появилась. Чтобы мы верили, что можем победить. И такие матчи с командами из второй половины таблицы должны выигрывать. При всем уважении к сопернику.
Радует, что команда сплотилась. Когда я приходил, немного по-другому всё было. Сейчас начали всей командой бегать и двигаться. Но надо в качестве прибавлять, - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 16 сентября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Николай Комличенко на 53-й минуте и Амар Рахманович на 67-й минуте. После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с семью набранными очками. Самарцы занимают девятое место в таблице с 11 баллами в своем активе.

Андрей Мостовой перешел в стан "железнодорожников" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах аренды. За красно-зеленых он провел три матча и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.

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