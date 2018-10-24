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Котов покинул "Балтику". Анонс 18-го тура ФНЛ

Чтобы не скучать в промежутке игр ЦСКА и "Локомотива" в Лиге Чемпионов был придуман 18-й тур ФНЛ. Rusfootball.info о самых важных играх среды в первом дивизионе.










Развал «Балтики»

Продолжается крушение гранда первого дивизиона – калининградской «Балтики». После крупного поражения от «Краснодара-2» покинул клуб спортивный директор Кирилл Котов. Именно он собирал нынешнюю команду. Если в прошлом году команда до последнего претендовала на стыковые матчи, то в этом идет ожесточенная борьба за выживание. Увольнение Валерия Непомнящего не встряхнуло команду, следующим на выход пошел Котов. Очередь за генеральным директором. Соперник калининградцев чувствует себя немногим лучше. В выходные был повержен аутсайдер лиги – «Зенит-2», поэтому в нынешней ситуации хабаровчане предстанут фаворитами встречи.

Матч тура

«Авангарду» меньше, чем за неделю предстоит сложная встреча. В субботу была нулевая ничья с лидером лиги - Томском, а в среду гостить в Сочи. Бывшие питерцы показывают едва ли не самый зрелищный футбол в первенстве, но при этом не блистают стабильностью. Это мешает сконцентрироваться на борьбе за стыковые игры. Чтобы окончательно не отпустить в отрыв конкурентов «Сочи» жизненно необходимо одолеть курян, иначе затем будет намного сложнее. Стоит отметить и игру в Краснодаре. На юге Нижний Новгород попытается обойти молодежку Сергея Галицкого в турнирной таблице.

Чертаново поставляет кадры в Премьер-лигу

«Чертаново» все же прервал свою серию из пяти матчей без побед. Примечательно, что пал московский «Спартак-2». Перед игрой стало известно о трансфере двух игроков московского клуба именно в стан красно-белых. До «МЮ» пока не дошло, как говорилось раннее, но это все равно большой шаг для академии. Одной победы на осеннем отрезке будет маловато, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. «Факел» сейчас в большом кризисе (6 встреч без побед) и именно у таких соперников нужно отбирать очки при должном желании.

Шалимов против Ярцева

Клуб Георгия Ярцева продолжает борьбу за РПЛ. За последнее время тамбовчане прибавили на своем поле. Если в начале много осечек было именно дома, то сейчас дела обстоят уже лучше. А вот в гостях стало похуже. Например, ничья с «Факелом». «Химки» Игоря Шалимова оправились после неудачной серии и готовы потрепать нервы фаворитам. Другое дело, что подмосковный коллектив играет в атакующем стиле, а хозяева славятся тем, что любят играть вторым номером. Как бы не закончилось все плохо для Шалимова.

Проверка «Шинником»

«Томь» за последний месяц имела несколько шансов обогнать «Тамбов», но раз за разом не удается. «Шинник» не отличается стабильностью, но постоянно крадут очки у лидеров первенства. С молодежками Краснодара и «Спартака» были ничейные исходы, а Курск, Нижний Новгород и Тамбова проиграли. Последние и вовсе разгромно. Вполне возможно, что достанется и томичам. Сибиряки попали в ничейную яму и выбраться оттуда пока затруднительно.

18-й тур ФНЛ

Теги: Балтика
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