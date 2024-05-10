По информации источника, ЦСКА ведет диалог и переговоры с Лукиным о продлении контракта. В клубе не хотят терять защитника и рассчитывают продлить соглашение.
Отметим, что действующий трудовой договор между армейцами и 20-летним воспитанником истекает летом 2025 года.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Лукин может перейти из ЦСКА в “Спартак”.
Источник: социальные сети журналиста Андрея Панкова
Журналист Панков: ЦСКА ведет переговоры с Лукиным о продлении контракта
Московский ЦСКА хочет продлить действующее трудовое соглашение с защитником Матвеем Лукиным.
Фото: ПФК ЦСКА