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Журналист Панков: ЦСКА ведет переговоры с Лукиным о продлении контракта

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Московский ЦСКА хочет продлить действующее трудовое соглашение с защитником Матвеем Лукиным.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, ЦСКА ведет диалог и переговоры с Лукиным о продлении контракта. В клубе не хотят терять защитника и рассчитывают продлить соглашение.

Отметим, что действующий трудовой договор между армейцами и 20-летним воспитанником истекает летом 2025 года.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Лукин может перейти из ЦСКА в “Спартак”.

Источник: социальные сети журналиста Андрея Панкова


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