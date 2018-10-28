Илья Кухарчук: хотим только одного - чтобы нас судили честно

После матча 19 тура первенства ФНЛ «Спартак-2» - «Томь», закончившимся ничьей 1:1, свой комментарий к игре дал полузащитник и автор гола в составе томичей Илья Кухарчук.- Тяжёлая игра, как и предыдущие. Упустили победу в самой концовке. Пенальти? Ну если на то пошло, то у нас каждую игру Лешу Шумских держат и похлеще. А тут обычная борьба, моё мнение - нарисовал судья.- Дмитрий Тихий отлично ворвался в штрафную, я в это время набегал на ближнюю штангу, Тихий отдал зрячую передачу, я забил в одно касание.- Турнирная таблица на нас не давит. Как показывает практика, мы играем в своё удовольствие. Насчёт первого места, да конечно хотим, но для этого нам нужно только одно, чтобы нас судили честно.- Пошла подача с правого фланга соперника на нашу дальнюю штангу. Там боролись футболисты, и в борьбе два игрока упали. Наш Дима Тихий и футболист соперника. Судья выждал паузу, и после того, как Дима уже лёжа выбил мяч почему-то поставил на точку. Для меня это в корне непонятное решение. Я пересматривал повтор этого момента, и в моём понимании пенальти там и близко не было.. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.