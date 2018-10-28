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Илья Кухарчук: хотим только одного - чтобы нас судили честно

После матча 19 тура первенства ФНЛ «Спартак-2» - «Томь», закончившимся ничьей 1:1, свой комментарий к игре дал полузащитник и автор гола в составе томичей Илья Кухарчук.

- Тяжёлая игра, как и предыдущие. Упустили победу в самой концовке. Пенальти? Ну если на то пошло, то у нас каждую игру Лешу Шумских держат и похлеще. А тут обычная борьба, моё мнение - нарисовал судья.

- Ты сегодня после перерыва забил гол, пополнив свой бомбардирский счёт. Вспомни этот эпизод.

- Дмитрий Тихий отлично ворвался в штрафную, я в это время набегал на ближнюю штангу, Тихий отдал зрячую передачу, я забил в одно касание.

- На сколько на команду давит турнирная таблица? На сколько вы хотите вернуть себе первое место?

- Турнирная таблица на нас не давит. Как показывает практика, мы играем в своё удовольствие. Насчёт первого места, да конечно хотим, но для этого нам нужно только одно, чтобы нас судили честно.

- Остановись более подробно на пенальти и на случившимся на нём удалении.

- Пошла подача с правого фланга соперника на нашу дальнюю штангу. Там боролись футболисты, и в борьбе два игрока упали. Наш Дима Тихий и футболист соперника. Судья выждал паузу, и после того, как Дима уже лёжа выбил мяч почему-то поставил на точку. Для меня это в корне непонятное решение. Я пересматривал повтор этого момента, и в моём понимании пенальти там и близко не было.

Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Кухарчук Спартак-2 Томь
Сегодня, 19:17
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#2  GS  Москва (Сегодня, 19:26)
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online

Этим 3.14дарасам в 1-м тайме чистейший пеналь не поставили, а они еще недовольны.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Илья Кухарчук: хотим только одного - чтобы нас судили честно
У вас столько денег нет.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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