Федор Щербаченко: в зоне "Юг" хватает интересных футболистов

Российский тренер Федор Щербаченко считает, что селекционерам клубов нужно присмотреться к ряду игроков из второго дивизиона зоны "Юг".– Сейчас в зоне "Юг" развернулась упорная борьба, – сказал Щербаченко. – "Урожай", "Чайка", "Черноморец" и "Волгарь" идут ноздря в ноздрю. Все еще впереди, решится в весенней части чемпионата.Считаю, в этой зоне играет немало хороших футболистов, на которых стоит обратить внимание. Один из них – нападающий "Чайки" Александр Подбельцев, который уже забил девять мячей. Он по стилю игры напоминает Дзюбу. Высокий, мощный, хорошо играющий ногами.Можно отметить и Амура Калмыкова из "Урожая", очень прилично сейчас выглядит. В той же "Чайке" в воротах стоит Дмитрий Арапов, принадлежащий "Уралу". Он много игр проводит на ноль. Хватает интересных футболистов и в "Ангуште". Да в каждой команде есть минимум один исполнитель, на которого селекционерам стоит обратить внимание.Мирзов же играл в "Рязани", его заметили, и он далеко пошел, "выстрелил", сегодня твердый футболист тульского "Арсенала". Считаю, можно искать и находить игроков во втором дивизионе. Тем более футболисты из второго дивизиона, скорее всего, стоят дешевле уже состоявшихся игроков.