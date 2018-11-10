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"Ротор" минимально победил "Авангард"

Волгоградский "Ротор" на 90-й минуте вырвал победу у "Авангарда" в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.

Первенство ФНЛ

21-й тур

"Ротор" (Волгоград) — "Авангард" (Курск) — 1:0 (0:0)

Голы: Абдулавов, 90.
Теги: Ротор Авангард
Сегодня, 15:25
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