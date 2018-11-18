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"Химки" и "Сочи" победителя не выявили

"Химки" и "Сочи" сыграли вничью в матче 23-го тура ФНЛ - 0:0.

ФНЛ

23 тур

"Химки" – "Сочи" 0:0

"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Корян, Петрусёв (Моргунов, 61), Рязанцев, Боженов, Нетфуллин, Мостовой, Белоус

"Сочи": Заболотный, Калугин, Бычков, Почивалин, Лагатор, Бурмистров (Косянчук, 70), Померко, Соловьёв (Мустафин, 64), Горбунов, Песегов, Барсов (Обольский, 75)

Предупреждения: Горбунов, 18, Петрусев, 59, Мостовой, 79

Удаления: Горбунов, 40
Теги: Химки Сочи
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