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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Химки" и "Сочи" победителя не выявили
"Химки" и "Сочи" сыграли вничью в матче 23-го тура ФНЛ - 0:0.
ФНЛ
23 тур
"Химки" – "Сочи" 0:0
"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Корян, Петрусёв (Моргунов, 61), Рязанцев, Боженов, Нетфуллин, Мостовой, Белоус
"Сочи": Заболотный, Калугин, Бычков, Почивалин, Лагатор, Бурмистров (Косянчук, 70), Померко, Соловьёв (Мустафин, 64), Горбунов, Песегов, Барсов (Обольский, 75)
Предупреждения: Горбунов, 18, Петрусев, 59, Мостовой, 79
Удаления: Горбунов, 40
ФНЛ
23 тур
"Химки" – "Сочи" 0:0
"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Корян, Петрусёв (Моргунов, 61), Рязанцев, Боженов, Нетфуллин, Мостовой, Белоус
"Сочи": Заболотный, Калугин, Бычков, Почивалин, Лагатор, Бурмистров (Косянчук, 70), Померко, Соловьёв (Мустафин, 64), Горбунов, Песегов, Барсов (Обольский, 75)
Предупреждения: Горбунов, 18, Петрусев, 59, Мостовой, 79
Удаления: Горбунов, 40
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