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Экс-игрок "Зенита" Зырянов признался, за какой трофей давали самые большие премиальные

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Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер Константин Зырянов рассказал за какое достижение команде дали наибольшие премиальные.
Фото: "Матч ТВ"
"За какой из трофеев нам заплатили наибольшие премиальные? Думаю, за Кубок УЕФА. Но опять если брать в разрезе всего турнира. За каждую следующую стадию нам платили определенные бонусы", - сказал Зырянов.

Константин Зырянов в 29 лет перешел из "Торпедо" в "Зенит", в составе "сине-бело-голубых" игрок стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В европейском финале петербуржцы переиграли шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0, один из голов забил Зырянов. На пути к финалу "Зенит" прошел "Вильярреал", "Марсель", "Баварию" и "Байер". В Суперкубке "Зенит" одолел "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Источник: "Чемпионат"

Константин Зырянов Зенит
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