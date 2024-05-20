"За какой из трофеев нам заплатили наибольшие премиальные? Думаю, за Кубок УЕФА. Но опять если брать в разрезе всего турнира. За каждую следующую стадию нам платили определенные бонусы", - сказал Зырянов.
Константин Зырянов в 29 лет перешел из "Торпедо" в "Зенит", в составе "сине-бело-голубых" игрок стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В европейском финале петербуржцы переиграли шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0, один из голов забил Зырянов. На пути к финалу "Зенит" прошел "Вильярреал", "Марсель", "Баварию" и "Байер". В Суперкубке "Зенит" одолел "Манчестер Юнайтед" (2:1).
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок "Зенита" Зырянов признался, за какой трофей давали самые большие премиальные
Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер Константин Зырянов рассказал за какое достижение команде дали наибольшие премиальные.
Фото: "Матч ТВ"