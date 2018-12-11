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Президент курского "Авангарда" ушел в отставку

Президент "Авангарда" Николай Волокитин покинул курский клуб по собственному желанию.

"Футбольный клуб "Авангард" благодарит Николая Викторовича за профессионализм, трепетное отношение к команде и за то, что смог сделать сказку для обычного провинциального клуба былью. Надеемся, что пути сине-белых и Николая Викторовича ещё пересекутся. Спасибо, президент!" — говорится в заявлении пресс-службы "Авангарда".

Волокитин занимал пост главы "Авангарда" с 2012 года. За это время сине-белые добились лучших результатов в своей истории. Под руководством Волокитина клуб стал финалистом Кубка России сезона-2017/18.
Теги: Авангард
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