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"Балтику" возглавит Евгений Калешин

Руководство "Балтики" достигло принципиальной договорённости с Евгением Калешиным о его назначении на пост главного тренера.

"Достигнута принципиальная договорённость с Евгением Калешиным. Остались формальности по деталям контракта", - цитирует телеканал "360" источник, близкий к ситуации.

Ранее "Балтика" объявила об оптимизации расходов, после чего сразу 11 футболистам было предложено искать себе новые команды.
Теги: Балтика Калешин
Сегодня, 15:15
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#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:21)
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Болеет за:
«Кубань»
Поэтому Женя и сквозанул из непонятного Урожая


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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