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"Газпром нефть" продолжит финансировать "Томь". Стороны договорились погасить долги по зарплатам во 2-й декаде января

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что ПАО "Газпром Нефть" продолжит финансировать местную "Томь".

По его словам, финансовые поступления в "Томь" ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих средств позволит погасить долги по зарплате перед футболистами и персоналом клуба.

"Сергей Анатольевич пожелал, чтобы наша футбольная команда, успешно проведя осенний этап, и дальше радовала томских болельщиков яркой атакующей игрой, новыми победами и хорошими результатами", — говорится в сообщении на официальной странице "Томи" вконтакте.

После 24 туров "Томь" занимает в ФНЛ второе место.
Теги: Томь
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