Новости партнеров

Евгений Макеев ушел из "Сочи"

Пресс-служба "Сочи" объявила об уходе из команды защитника Евгения Макеева и форварда Анзора Саная.

Игроки покинут расположение команды в ближайшее время.

"Сочи" после 24 туров занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков.
Теги: Сочи Макеев
Сегодня, 10:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Sammer   (Сегодня, 12:25)
  • +1
  •  (3)
online

Легенда Спама. Король привозов. Спартак просто обязан усилиться Легендой!
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:25)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
И куда теперь? Обратно в ..... "Спартак"?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.