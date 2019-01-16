Новости партнеров

Дядюн, Дудиев, Погребняк, Шешуков и Григорьев не полетели на сборы с "Балтикой"

На первом тренировочном сборе "Балтики" отсутствуют Владимир Дядюн, Андрей Буйволов, Аслан Дудиев, Кирилл Погребняк, Александр Шешуков и Максим Григорьев.

По данным "Матч ТВ", двум последним клуб предложил пересмотреть условия личных контрактов в сторону понижения. Ответ они должны дать до конца недели. Если футболисты согласятся, то присоединятся к команде Евгения Калешина.
Теги: Балтика
Сегодня, 14:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.