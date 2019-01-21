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Ираклий Квеквескири: на сегодняшний день я игрок "СКА-Хабаровск", мне все нравится

Полузащитником "СКА-Хабаровск" Ираклий Квеквескири прокомментировал интерес со стороны европейских и российских клубов.

Ранее стало известно, что Квеквескири интересуются несколько клубов Венгрии и Польши, а также к нему проявляют интерес со стороны клубов ФНЛ и нескольких клубов из нижней турнирной таблицы РПЛ.

"Про интерес европейских клубов ничего не могу сказать. Лично со мной никто не разговаривал, были какие-то разговоры, но ничего конкретного. На сегодняшний день я игрок "СКА-Хабаровск".

Мне здесь нравится. Моя цель — побеждать и приносить максимальную пользу моей команде, чтобы вернуться в РПЛ. А что будет дальше, покажет время. Но мне безусловно приятно, что мною интересуются клубы", - цитирует Квеквескири Sport24.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:16
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