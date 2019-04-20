"Томь" - "Луч": команды разошлись миром

Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|Шинник
|32
|49
|7
|СКА-Хабаровск
|31
|48
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Луч
|32
|40
|13
|Мордовия
|31
|39
|14
|Спартак-2
|31
|38
|15
|Факел
|31
|36
|16
|Балтика
|31
|35
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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Первенство ФНЛ-2018/19
32-й тур
"Томь" — "Луч" 0:0
Первенство ФНЛ-2018/19
32-й тур
"Томь" — "Луч" 0:0
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