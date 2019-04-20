Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
Шинник
СКА-Хабаровск
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Луч
Мордовия
Спартак-2
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 Шинник 32 49
7 СКА-Хабаровск 31 48
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Луч 32 40
13 Мордовия 31 39
14 Спартак-2 31 38
15 Факел 31 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Новости партнеров

"Томь" - "Луч": команды разошлись миром

Претендующая на выход в РПЛ "Томь" не сумела обыграть "Луч" в матче 32-го тура ФНЛ (0:0).

Первенство ФНЛ-2018/19

32-й тур

"Томь" — "Луч" 0:0
Теги: Томь Луч
Сегодня, 14:52
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