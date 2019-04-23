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Тамбов
Сочи
Томь
Нижний Новгород
Авангард
СКА-Хабаровск
Шинник
Чертаново
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Луч
Мордовия
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 32 62
2 Сочи 32 58
3 Томь 32 57
4 Нижний Новгород 32 52
5 Авангард 31 51
6 СКА-Хабаровск 32 51
7 Шинник 32 49
8 Чертаново 32 47
9 Ротор 32 45
10 Краснодар-2 31 44
11 Химки 32 42
12 Спартак-2 32 41
13 Луч 32 40
14 Мордовия 32 39
15 Факел 32 36
16 Балтика 32 36
17 Армавир 32 33
18 Сибирь 32 27
19 Тюмень 32 22(-6)
20 Зенит-2 32 19
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Григорян: это великолепный шанс выйти с "Тамбовом" в РПЛ

Новый наставник лидирующего в ФНЛ "Тамбова" рассказал о своём назначении:

- Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол это баловство, но для меня это вид спорта, в котором я ценю, и в котором я провёл молодость. Мне непросто было принять такое решение. С другой стороны я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова, но там бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься, - приводит слова тренера официальный сайт "Тамбова".
Теги: Григорян Тамбов
Сегодня, 11:38
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(0)
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:32)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это конечно удивительно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 12:11)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Он бы ещё Зенит возглавил и вещал, что это великолепный шанс выиграть РПЛ. Одно дело возглавлять команды вначале пути и добиваться результата, а другое просто прийти в тот момент когда уже всё ясно и снять сливки


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  хэн  липецк (Сегодня, 12:05)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ну выйти они выдут.а где играть будут?подходящего стадиона для премьер лиги у них нет
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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