Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|32
|62
|2
|Сочи
|32
|58
|3
|Томь
|32
|57
|4
|Нижний Новгород
|32
|52
|5
|Авангард
|31
|51
|6
|СКА-Хабаровск
|32
|51
|7
|Шинник
|32
|49
|8
|Чертаново
|32
|47
|9
|Ротор
|32
|45
|10
|Краснодар-2
|31
|44
|11
|Химки
|32
|42
|12
|Спартак-2
|32
|41
|13
|Луч
|32
|40
|14
|Мордовия
|32
|39
|15
|Факел
|32
|36
|16
|Балтика
|32
|36
|17
|Армавир
|32
|33
|18
|Сибирь
|32
|27
|19
|Тюмень
|32
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|32
|19
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Григорян: это великолепный шанс выйти с "Тамбовом" в РПЛ
Новый наставник лидирующего в ФНЛ "Тамбова" рассказал о своём назначении:
- Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол это баловство, но для меня это вид спорта, в котором я ценю, и в котором я провёл молодость. Мне непросто было принять такое решение. С другой стороны я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова, но там бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься, - приводит слова тренера официальный сайт "Тамбова".
- Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол это баловство, но для меня это вид спорта, в котором я ценю, и в котором я провёл молодость. Мне непросто было принять такое решение. С другой стороны я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова, но там бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься, - приводит слова тренера официальный сайт "Тамбова".
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