Григорян: это великолепный шанс выйти с "Тамбовом" в РПЛ

Новый наставник лидирующего в ФНЛ "Тамбова" рассказал о своём назначении:- Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол это баловство, но для меня это вид спорта, в котором я ценю, и в котором я провёл молодость. Мне непросто было принять такое решение. С другой стороны я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова, но там бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься, - приводит слова тренера официальный сайт "Тамбова".