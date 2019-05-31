Главный тренер "Балтики" дисквалифицирован на 8 матчей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Балтики" Евгений Калешин дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбительное поведение в адрес арбитра Антона Кобзева.

"На 57-й минуте матча Евгений Калешин был удален из технической зоны за нецензурное выражение в первого помощника судьи Антона Кобзева. В подтрибунном помещении Калешин продолжал нецензурно выражаться в адрес Кобзева и умышленно наступил тому на ногу. Кобзев сегодня принимал участие в заседании КДК, Калешин вышел на связь по Скайпу.

Тренер не отрицал свою вину, извинился перед Кобзевым и КДК. Надо сказать, что для Калешина это - рецидив, за подобное его уже наказывали, когда он работал в "Кубани" в прошлом сезоне. За оскорбительное поведение Калешина в отношении судьи матча и попытку оказать на судью физическое воздействие тренер дисквалифицирован на 8 матчей и оштрафован на 30 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Теги: Калешин Балтика Григорьянц
Сегодня, 14:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама